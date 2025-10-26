有吉弘行(左)を「師匠」と慕う平成ノブシコブシの吉村崇東スポWEB

「10年ぐらい前かな？」有吉弘行、吉村崇から届いた「悲壮メール」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 有吉弘行が26日のラジオで、ノブコブ吉村崇から届いた悲壮メールを暴露した
  • 10年ほど前、アダルトサイトを閲覧中にカメラに撮られたと連絡が来たそう
  • 「それが世に出回るかもしれません」と警告が入ったと明かした
