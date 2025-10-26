全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、明治42（1909）年に創業した東京・神保町のビヤホール＆洋食店『ビヤホール・洋食ランチョン』です。2度注ぎで旨さを閉じ込め、極上の一杯早い時間からビールと洋食を楽しむ人でにぎわう神保町のランドマーク的な存在だ。ここのビールがまあおいしいこと。注ぐことができるのは原則、代々のマスターだけなんだそう。旨さの秘密は伝統の技に