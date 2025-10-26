明治42年に神保町で創業したビヤホール＆洋食店　代々受け継がれてきた“ビールが旨い”秘訣

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、明治42（1909）年に創業した東京・神保町のビヤホール＆洋食店『ビヤホール・洋食ランチョン』です。

2度注ぎで旨さを閉じ込め、極上の一杯

早い時間からビールと洋食を楽しむ人でにぎわう神保町のランドマーク的な存在だ。ここのビールがまあおいしいこと。注ぐことができるのは原則、代々のマスターだけなんだそう。

旨さの秘密は伝統の技にある。気候に合わせて適温の温度管理を徹底。グラスに水のベールを張り、きめ細かい泡で蓋をするよう2回に分けて注ぐ。そうすることで旨さを閉じ込め、極上の1杯が完成するのだ。

愛されるのは洋食も然り。自家製ロースハムは噛むほどに味わい深い。

自家製ロースハム1400円、ニシンのマリネ1200円

『ビヤホール・洋食 ランチョン』（手前）自家製ロースハム 1400円 （奥）ニシンのマリネ 1200円 店で燻製するロースハムは野菜がたっぷりなのもうれしい

神保町『ビヤホール・洋食ランチョン』

［店名］『ビヤホール・洋食ランチョン』

［住所］東京都千代田区神田神保町1-6

［電話］03-3233-0866

［営業時間］16時〜21時半、土：11時半〜17時半※今後変更あり

［休日］日・月・祝※祝がある週の月は営業

［交通］地下鉄半蔵門線ほか神保町駅A5出口から徒歩1分

撮影／西崎進也、取材／肥田木奈々

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年10月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

