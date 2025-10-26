「10月26日」。今日は何の日でしょう？答えは「デニムの日」！国産ジーンズ発祥地から岡山デニムをアピール10月26日は「デニムの日」です。世界中で親しまれている岡山県のデニム製品の素晴らしさをより多くの人に知ってもらうことを目的として、岡山県のデニム・ジーンズ企業で構成される岡山デニム協同組合、岡山県倉敷市児島の児島ジーンズストリート推進協議会が制定しました。日付は「デ（ten＝10）ニ（2）ム（6）」と読む語