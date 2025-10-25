この記事では、夫の叔母と義姉から4歳の息子と飛行機で東京に遊びに行きたいと言われたという投稿を紹介します。息子は叔母に懐いているものの、子育て経験のない2人に任せることに不安を感じているという投稿者さん。夫がマメに連絡をとるタイプではないため、叔母に旅行中の様子を聞かないであろうことも引っかかっているそう。夫は旅行自体に賛成で、投稿者さんは前向きにはなれずさまざまな意見を聞きたいとのことです。 親