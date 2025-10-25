叔母と義姉「4歳息子を旅行に連れて行く！」。夫は賛成、でも私は“嫌な予感”しかしない【ママリ】

親抜きの旅行に不安を感じてしまう

4歳を親元から離れて旅行に行かせられますか❓



夫の叔母と義理姉から、

息子が✈️に乗りたいって言ってるから、

2月に東京に連れて行ってあげたい。と夫に連絡がありました。

(九州在住。義理姉が東京でやりたいことがあるからそれについて行く感じ。ライブなどイベント事かと思います)



夫の叔母はとてもいい方でよくお世話になる人です。

息子も懐いていてこの三連休も叔母宅へお泊まりに行ってます。

未婚ですが叔母からすると甥っ子姪っ子である夫や、義理姉を可愛がっており

もう18年前になりますが、

卒園旅行で親抜きで大阪に連れて行ってもらったりしていたそうです。

6歳～18歳頃までよく叔母と旅行に行っていたようです。



前置きが長くなりましたが

この件に関して夫は行かせてあげたい派。

息子にチャレンジ精神が欠けている、普段チャレンジする物事の諦めが早いことから、'親がいなくてもできた！'を経験させてあげたいと。

息子はとても育てやすく周りの4歳に比べるとしっかり者で良くも悪くも気遣いがちな子どもです。





一方、私は心配のほうが勝っています。

○4歳の今でなくてもいいのでは？それこそ義理姉のように卒園する頃でもいいのでは？



○息子は楽しめるのか？

(家族なら子どもたち優先で楽しめるところを探して動くけど、義理姉と叔母の用事に着いていく感じだし難しいんじゃ？？)



○怪我や病気になった時すぐ駆けつけられる場所では無い



○お世話をして来ているとはいえ、子育て経験が無い方たちに預けるのが不安



などが心配な点として挙げられます。



そして夫が連絡をする人じゃないので

息子が今何をしてるか、叔母に連絡して送って貰ったりしないのも嫌です。

叔母が動画を送ってくれていても既読をつけないし

'何してるかな？写真送ってもらって'と心配する私に見せようともしないです。

わざとではなく、ただ関心がないんです。



何かあれば連絡がくるだろう、連絡が来ないことはいいこと、いちいち送ってもらわないといけないのが理解できないそうです。



そこをしっかりしてくれないと行かせられないと話し合いましたが喧嘩になり、、

'約束'して と言ってくれたらやるよ。でも言ってないでしょ？ とか言われて訳分かりません笑

(ショーもない喧嘩なのでこの先は割愛します)



私が連絡取ればいい話なのですがいちいち聞くのもアレだよなぁと💦

聞くなら夫からなので、夫もしっかりしてくれたらいいのになと。

自分の実家に預けた時は母がLINEで

'お昼寝は何時～何時までだったよ'

'いま○○してるよ'など写真や動画を逐一送ってくれるので比べてしまいます。





皆さんなら4歳の子を身内と一緒に✈️の距離旅行に出せますか？ 出典：

qa.mamari.jp

普段からよくしてくれる叔母で、息子さんも懐いているとのこと。関係性には問題がなくても、旅行先が飛行機で行く距離となると少し心配になりますよね。もしものときにすぐ迎えに行けなかったり、「帰りたい」と言われても対応が難しかったりと、母親なら不安になるのも当然です。



家族旅行でも事前のリサーチや準備が欠かせないものですが、叔母や義姉にそれがどこまでできるのかも気になるところです。まずは近場で1日一緒に過ごしてみるなど、段階を踏んで様子を見てから遠出を検討するのが安心かもしれませんね。

4歳の旅行にさまざまな声が

この投稿にママリではさまざまな声は寄せられていました。

私なら行かせないです。

まだ4歳ですし何かあったら心配なので💦 出典：

qa.mamari.jp

寄せられた意見はすべて「4歳で親抜きの旅行は行かせない」というものでした。チャレンジ精神を育てたい気持ちは素敵ですが、飛行機での旅行となると、叔母や義姉だけでなく、息子さん自身への負担も大きくなってしまいますよね。



「行きたい」と本人が言うようになってからでも遅くはありません。4歳はまだ配慮が必要な年齢ですし、過保護に思われても無理は禁物です。特に、夫がマメに連絡を取れない状況では、なおさら不安が残ります。



今は焦らず、数年後を目標に少しずつ“親抜き時間”を増やす練習をしていくのが良さそうです。家族で安心して送り出せる日を目指して、ゆっくり準備していきたいですね。

記事作成: こびと

（配信元: ママリ）