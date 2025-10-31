ニューストップ > 芸能ニュース > 佐藤二朗が「怖すぎる」と話題 PR企画 コラボニュース 佐藤二朗が「怖すぎる」と話題 2025年10月31日 17時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この秋最も注目される話題作、映画『爆弾』の見どころを紹介している 取調室の謎解きと東京全域の爆弾捜索が同時進行するストーリーの緊張感 さらに、主演の山田裕貴と謎の男を演じる佐藤二朗の演技合戦も魅力 ◆映画『爆弾』公式サイト https://wwws.warnerbros.co.jp/bakudan-movie/ 記事を読む おすすめ記事 「校門前にクマ2頭が居座っている」町が猟友会に出動要請も拒否 小中学校は休校に…北海道・積丹町 2025年10月31日 10時27分 「ゴジラ対策並み」小泉防衛大臣の投稿で 自衛隊のクマ対策の本気度が分かる写真が話題に 2025年10月31日 8時42分 「サナとお揃いにしたい」“サナ活”ブームで高市首相愛用バッグ完売…ペンも大人気 人気悪用の“AIニセ広告”に要注意 2025年10月30日 20時28分 【速報】名古屋・西区の主婦殺人事件で69歳アルバイトの女を逮捕 発生は1999年11月 26年前の未解決事件に進展 愛知県警 2025年10月31日 18時17分 「頭の中お花畑」高市早苗首相に噛みついた“大物女優”、核兵器保有にも持論を過激発信 2025年10月30日 20時0分