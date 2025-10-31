佐藤二朗が“怖すぎる”映画『爆弾』 山田裕貴との演技合戦が話題

この秋、最も注目される話題作がついに公開！

取調室の謎解き×爆弾捜索×スズキ捜査が同時進行するスリル

「この化物をどう倒そうか」山田裕貴が見た佐藤二朗の圧倒的存在感

伊藤沙莉、染谷将太、渡部篤郎…実力派俳優陣が織りなす緊迫の群像劇

「令和最大の衝撃作」を劇場で目撃せよ

映画『爆弾』

10月31日全国ロードショー！

・出演：山田裕貴 伊藤沙莉 染谷将太 坂東龍汰 寛一郎 片岡千之助 中田青渚 加藤雅也 正名僕蔵 夏川結衣 渡部篤郎 佐藤二朗

・原作：呉勝浩「爆弾」（講談社文庫）

・監督：永井聡

・脚本：八津弘幸 山浦雅大

・音楽：Yaffle

・主題歌：宮本浩次「I AM HERO」（UNIVERSAL SIGMA）

・配給：ワーナー・ブラザース映画



「霊感だけはちょっと自信がありまして。十時ぴったり、秋葉原のほうで、きっと何かありますよ。」酔って暴行事件を起こし、警察に連行された謎の男・スズキタゴサク（佐藤二朗）が放った一言。戯言と思われたその直後、予言された場所で多くの歩行者を巻き込む爆発が発生した。「ここから3回、次は1時間後に爆発します」と告げ、爆弾に関する謎めいた“クイズ”で刑事たちを翻弄するスズキ。その不可解な言葉の裏に隠された真意を見抜こうと、警視庁捜査一課の類家（山田裕貴）が取調室へ向かう─。呉勝浩のベストセラー小説を映像化した映画『爆弾』が、10月31日に公開された。主演に山田裕貴を迎え、謎の中年男・スズキタゴサクを佐藤二朗が演じる。キャスト発表の段階からSNSでは「類家のビジュアル完璧」「スズキタゴサクのイメージそのまま」といった原作ファンの声が上がり、公開前から大きな話題を呼んでいた。邦画が例年にも増した盛り上がりを見せる2025年において、下半期最大級の注目作としてスクリーンに登場した『爆弾』。ここからは、映画をより楽しむための見どころを紹介していく。密室の取調室と、東京全域を舞台にした爆弾捜索、さらにスズキタゴサクの秘密を探る捜査。それぞれ異なる場所で、静と動がリアルタイムで交錯する構成が、本作最大の緊張感を生み出している。原作は、日本最大級のミステリーランキング「このミステリーがすごい！2023年版」「ミステリが読みたい！2023年版」で2冠を達成した呉勝浩のベストセラー小説『爆弾』。「これを読まねば旬のミステリーは語れない」と評された衝撃作を、『キャラクター』『帝一の國』などで知られる永井聡監督が圧倒的な臨場感で映像化した。永井監督は「自分が撮るべき理由が見つからない限り、どんな企画でも首を縦に振らない」という職人気質で知られるが、プロデューサーが企画を持ち込むと「やります」と即答したという。取調室のシーンでは、会話の緊迫感を生むカメラの揺れや光の使い方に細部までこだわり、一方で爆破シーンではリアリティを徹底追求。静と動の緻密な対比が、物語に圧倒的な説得力を与えている。これまで多くの作品で、独特の間とユーモアで観客を魅了してきた佐藤二朗。しかし本作で見られるのは、そのイメージを覆す静かな狂気だ。わずかな目線や間の取り方ひとつで、空気を一変させる緊張感が漂う。「二朗さん以外、スズキ役は考えられなかった。二朗さんにお断りされたら、この企画自体やめようと思っていた」というプロデューサーの思いを受け、佐藤も本作に役者人生をかけて挑んだ。最初の本読みの時点で膨大なセリフを台本を見ずに読み上げ、スズキの特徴である“10円ハゲ”も自らの発案で特殊メイクではなく実際に作り上げたという。その徹底した役作りはコミカルな印象を完全に打ち消し、観る者を震えさせる迫真の芝居へと昇華されている。対する刑事・類家を演じた山田裕貴も、原作と脚本を何度も読み込み、「俺は類家だ」と徹底的に役に没入。衣装のスーツには自らシワを作り込み、几帳面で観察眼の鋭い刑事像をビジュアル面からも作り上げた。ワールドプレミアを実施した第38回フィンランド・ヘルシンキ国際映画祭に出席した際、山田は佐藤との芝居について「お芝居ではなくて、実在しているんだなと思わせる絶大なパワーが二朗さんにはあった」と回顧。さらに「この化物をどう倒そうか、僕は日々頑張っていました」と撮影当時を振り返っていた。取調室で繰り広げられる、刑事と被疑者の息詰まる攻防。火花を散らす2人の演技合戦こそ、本作の白眉といえる。取調室の密室劇から、東京全域で展開される爆弾捜索まで。『爆弾』の世界を支えるのは、主役ふたりに負けず劣らぬ実力派俳優たちだ。交番勤務の倖田を演じるのは、連続テレビ小説『虎に翼』などで高い演技力を見せた伊藤沙莉。猪突猛進な行動派の倖田と、刑事昇進へ野心をみなぎらせる矢吹（坂東龍汰）との軽妙な掛け合いは、緊迫した物語の中に絶妙なテンポを生み出している。一方、スズキに妙に気に入られてしまう刑事・等々力を演じるのは、染谷将太。爆発の予言が現実となる中、スズキの秘密を探る単独捜査を進める。一見冷静でありながら、事件の渦中で徐々に不穏さを帯びていく演技は、観客の想像力を刺激する。そして、類家の上司である冷静沈着な交渉人・清宮を演じるのは、渡部篤郎。スズキが仕掛けるゲームに粛々と付き合い、対話を深めながら情報を引き出そうと試みる。長年の経験に裏打ちされた説得力で、物語全体に重厚感を与えている。取調室の“静”と現場の“動”。二つの視点がリアルタイムで交錯し、刑事たちの奮闘がひとつの真相へと収束していく。『爆弾』は、極限のミステリーに人間ドラマの熱を融合させた群像劇としての完成度も見逃せない。息詰まる取調室の攻防と、東京を駆ける捜査のカウントダウン。リアルタイムで進行する謎解きの果てに浮かび上がるのは、単なる事件の真相ではなく、「人はなぜ嘘をつくのか」「何を守ろうとするのか」という、より深い人間の業だ。映画『爆弾』は、極上のミステリーでありながら、観る者の心に問いを残す人間ドラマでもある。永井監督の緻密な演出と俳優陣の圧倒的な芝居が融合し、鑑賞後には「ものすごいものを観た」と言葉を失うような衝撃と余韻を残す。『爆弾』が放つその衝撃を、ぜひ劇場で体感してほしい。