午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は７０２、値下がり銘柄数は８５４、変わらずは５４銘柄だった。業種別では３３業種中１６業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、電気機器、情報・通信、ガラス・土石など。値下がりで目立つのは不動産、その他金融、空運など。 出所：MINKABU PRESS