午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は７４２、値下がり銘柄数は７７６、変わらずは９２銘柄だった。業種別では３３業種中１９業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、電気機器、機械、サービスなど。値下がりで目立つのは空運、不動産、食料など。 出所：MINKABU PRESS