日本ケンタッキー・フライド・チキンは、全国のケンタッキーフライドチキン店舗で、「ハロウィン9ピースバーレル」を10月29日から10月31日の3日間限定で販売する。ハロウィン9ピースバーレル家族や友人と楽しむハロウィンパーティーにぴったりの期間限定商品として、「ハロウィン9ピースバーレル」(2,290円)を用意。通常価格より500円おトクに楽しめる同商品は、10月29日からの3日間限定で販売する。「ハロウィン9ピースバーレル」