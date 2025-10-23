2025年10月21日、華字メディアの星島環球網は、人工知能（AI）ブームによる連鎖反応により、スマートフォンやサーバー向けの従来型チップの供給が逼迫（ひっぱく）され始め、需要が急増し買い占めが起こるなど、過去の半導体不足と同様の現象が発生していると指摘した。記事は初めに「22年11月のChatGPTの登場により、生成AIブームとデーターセンター建設競争が起きて以降、メモリーチップメーカーは生産能力を技術難易度の高い広