Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が自身のInstagramのストーリーズを更新。『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）でのリハーサル時の様子をユーモアたっぷりに振り返った。 【動画＆画像】Mrs. GREEN APPLE『CDTVライブ！ライブ！』パフォーマンス／オフショット ■大森元貴「これはCDTVのリハで腰痛すぎて笑ったやつ」 1つめの投稿では、ステージで「GOOD DAY」を歌う大森の姿が映し出されている