Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が自身のInstagramのストーリーズを更新。『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）でのリハーサル時の様子をユーモアたっぷりに振り返った。

■大森元貴「これはCDTVのリハで腰痛すぎて笑ったやつ」

1つめの投稿では、ステージで「GOOD DAY」を歌う大森の姿が映し出されている。黒のタキシードに蝶ネクタイ、サングラスを合わせたフォーマルスタイル。照明が淡いオレンジ色に灯るなか、マイクを握る姿には堂々たる存在感がある。

しかし途中で吹き出してしまい、歌えなくなる一幕も。大森はこの時のことについて、「これはCDTVのリハで腰痛すぎて笑ったやつ」とコメントを添え、華やかなパフォーマンスの裏にあった“リアルな一瞬”を明かした。

■大森元貴が乗った車椅子を押す若井滉斗＆藤澤涼架

続く投稿では、同じくタキシード姿の若井滉斗と藤澤涼架が、大森を車椅子に乗せて押しているオフショットも公開。大森はサングラスをかけているため表情こそ見えないが、どこか痛みを堪えているようにも見える。それでも、メンバーに支えられながら笑顔を見せるような雰囲気が漂い、温かなチーム感が伝わる。

大森のプロ意識と、彼らの絆やおちゃめな空気感がにじむ投稿に、ファンからは「映画のワンシーンみたい」「とても腰を痛めているとは思えない佇まい」「腰痛めてても歌唱力えぐい」「本番で歌い切ったのすごい」「ミセス仲良しすぎてほっこりする」「もう治ったのかな？」「無理しないで」といった声が寄せられている。

■Mrs. GREEN APPLE『CDTVライブ！ライブ！』本番パフォーマンス映像

さらに現在、Mrs. GREEN APPLEの公式YouTubeチャンネルでは、この『CDTVライブ！ライブ！』で披露された「GOOD DAY」の本番パフォーマンス映像が期間限定で公開中。

照明、表情、歌声すべてが完璧に融合したステージとなっており、リハ時の裏話を知った後に見ると、より一層楽しめる内容となっている。

■Mrs. GREEN APPLE『CDTV』オフショット