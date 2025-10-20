20日夜、JR山手線内回りの車内で、30代の女が催涙スプレーのようなものを噴射する事件がありました。乗客どうしで何らかのトラブルになったとみられ、女は傷害の疑いで現行犯逮捕されました。警視庁などによりますと、午後8時前、東京・豊島区の大塚駅に止まったJR山手線内回りの車内で、「催涙スプレーをまかれた」と駅員から110番通報がありました。30代の女が催涙スプレーのようなものを噴射したとみられ、駆けつけた警察官が傷