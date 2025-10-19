フランス仕込みの家庭料理で人気のタサン志麻さん。身近な食材で作るオシャレなレシピが大人気ですよね♡今回は、そんなタサン志麻さんの”かぼちゃグラタン„を作ってみました。ホクホクの甘いかぼちゃとプリプリのエビを、豆乳ホワイトソースで絡めてヘルシーに。秋の食卓にぴったりの一品です。【詳細】他の記事はこちら秋に食べたい！かぼちゃがおすすめの理由秋にかぼちゃがおすすめの理由は、なんといっても旬なら