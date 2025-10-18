アメリカのトランプ大統領とウクライナのゼレンスキー大統領が17日、ホワイトハウスで会談しました。会談の冒頭、トランプ氏はウクライナへの巡航ミサイル「トマホーク」の供与について、慎重な姿勢を示しました。トランプ大統領「トマホークやウクライナに過去4年間送り続けてきた他の色々なものが我々も必要だ。トマホークのことを考えることなく、戦争を終結できることを望む」ゼレンスキー大統領「もちろん我々も戦争を終わら