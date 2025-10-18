話が面白い人は、どこから話のネタを仕入れているのか。文芸評論家の三宅香帆氏は「どんな小説やドラマなどの作品でも、『読み方』次第でいくらでも面白い話のネタになる」という――。※本稿は、三宅香帆『「話が面白い人」は何をどう読んでいるのか』（新潮新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／yamatatsu※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／yamatatsu■味わった作品を「料理」するプロセスなにかを読ん