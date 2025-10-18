ËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤â±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¤âŽ¢¤¢¤¢Ž¤ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿Ž£¤Ç½ª¤ï¤ë¿Í¤ÈŽ¢ÌÌÇò¤¤ÏÃŽ£¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤Î·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢»°Âð¹áÈÁ¡Ø¡ÖÏÃ¤¬ÌÌÇò¤¤¿Í¡×¤Ï²¿¤ò¤É¤¦ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡Ù¡Ê¿·Ä¬¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Ì£¤ï¤Ã¤¿ºîÉÊ¤ò¡ÖÎÁÍý¡×¤¹¤ë¥×¥í¥»¥¹
¤Ê¤Ë¤«¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¡¢¤½¤ì¤ò¡Ö¥Í¥¿¡×¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤¤¤¦¤È
¡ ¡ÒÈæ³Ó¡Ó¤Û¤«¤ÎºîÉÊ¤ÈÈæ¤Ù¤ë
¢ ¡ÒÃê¾Ý¡Ó¥Æ¡¼¥Þ¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë
£ ¡ÒÈ¯¸«¡Ó½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤ë
¤È¤¤¤Ã¤¿¥×¥í¥»¥¹¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î¡¡Á£¤¬¤Ç¤¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë±þÍÑÊÔ¤È¤·¤Æ
¤ ¡ÒÎ®¹Ô¡Ó»þÂå¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤È¤·¤Æ¸ì¤ë
¥ ¡ÒÉÔ°×¡ÓÉáÊ×Åª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¸ì¤ë
¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
´Ñ¤¿¤â¤ÎÆÉ¤ó¤À¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¡¡Á¥¤Î¤É¤ì¤«¤Î´Õ¾Þ¡¦²ò¼á¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¿Í¤ËÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢
¶ñÂÎÅª¤ÊºîÉÊ¤òÆÉ¤à¡¦´Ñ¤ë¡ÒÁÇºà¡Ó
¢
¡¡Á¥¤Î¤É¤ì¤«¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ç´Õ¾Þ¡¦²ò¼á¡ÒÎÁÍý¡Ó
¢
¿Í¤ËÏÃ¤»¤ë¡Ö¥Í¥¿¡×¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¡ÒÀ¹¤êÉÕ¤±¡Ó
¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤É¤¦ÎÁÍý¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤ò»ä¤ÏÅÁ¤¨¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÀµÄ¾¡¢ÌÌÇò¤¤ºîÉÊ¤Ï¡¢²¿¤âÃÎ¤é¤º¤Ë´Ñ¤¿¤êÆÉ¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡¤À¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤¤ÌîºÚ¤ä²ÌÊª¤Ã¤Æ¡¢ÎÁÍý¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¡¢ÁÇºà¤ÎÌ£¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¡£
¤À¤±¤É¡¢¿Í¤Ë½Ð¤¹¤È¤¤Ï¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¥ê¥ó¥´¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ½Ð¤¹¤è¤ê¤â¡Ä¡Ä¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¥µ¥é¥À¤È¤·¤Æ¤Û¤«¤Î¿©ºà¤È°ì½ï¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤Æ½Ð¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
Æ±¤¸¤Ç¤¹¡£
¢£ºîÉÊ´Õ¾Þ¤Ë¤Ï¡Ö²ò¼á¤Î²áÄø¡×¤¬¤¢¤ë
ºîÉÊ¤â¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢ÎÁÍý¤·¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¡£
¿Í¤Ë½Ð¤¹¤È¤¤Ï¡¢ÎÁÍý¤·¤¿¤¯¤é¤¤¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Ì£¤òÉÕ¤±¤ë¡¢¼Ñ¹þ¤à¡¢¾Æ¤¯¡¢º®¤¼¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÎÁÍý¤Î¹©Äø¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡£ºîÉÊ´Õ¾Þ¤Ë¤â¡¢Èæ³Ó¡¢Ãê¾Ý¡¢È¯¸«¡¢¤Î¤è¤¦¤Ê²ò¼á¤Î¹©Äø¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¤¤í¤ó¤Ê¿©ºà¤Èº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ÆÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¡ÊÈæ³Ó¡Ë¡¢
ÄÙ¤·¤¿¤ê¼Ñ¹þ¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È·Á¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤«¤é¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤ê¡ÊÃê¾Ý¡Ë¡¢
¤½¤ÎÁÇºà¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ì£ÉÕ¤±¤òÂ¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡ÊÈ¯¸«¡Ë¡¢
¤½¤¦¤¤¤¦¤Ê¤«¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤´Õ¾Þ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÁÇºà¤Î¤Þ¤Þ¤â¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤±¤ì¤É¡£
ÎÁÍý¤·¤Æ¤â¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ê¤ê¤ÎºîÉÊ¤ÎÊ¸²½Åª¤Ê´Õ¾Þµ»½Ñ¤ò¡¢¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤µ¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤ÏÊª¸ì´Õ¾Þ¡Ö5¤Ä¤Îµ»½Ñ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤â¤¦¾¯¤·¾Ü¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÒÈæ³Ó¡Ó¤Û¤«¤ÎºîÉÊ¤ÈÈæ¤Ù¤ë
¢¡ÒÃê¾Ý¡Ó¥Æ¡¼¥Þ¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë
£¡ÒÈ¯¸«¡Ó½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤ë
¤¡ÒÎ®¹Ô¡Ó»þÂå¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤È¤·¤Æ¸ì¤ë
¥¡ÒÉÔ°×¡ÓÉáÊ×Åª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¸ì¤ë
¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¡¢¤¶¤Ã¤¯¤êÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÎã¤Ï¡¢¥¸¥Ö¥ê±Ç²è¤Î¡Ø¤È¤Ê¤ê¤Î¥È¥È¥í¡Ù¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¡¡ÒÈæ³Ó¡Ó¤Û¤«¤ÎºîÉÊ¤ÈÈæ¤Ù¤ë
¤¢¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤òÆÉ¤ó¤À¤ê´Ñ¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤¡¢¡Ö¤¢¤¢ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È»×¤¦¡£
¤½¤ì¤À¤±¤ÇÁÇºà¤ÎÌ£¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¬¡¢¿Í¤ËÏÃ¤¹¥Í¥¿¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢ÌÌÇò¤¤ÏÃ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¤ä¤ë¤Ù¤¤Ï¡¢¡Ö¤Û¤«¤ÎºîÉÊ¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¡×¤³¤È¡£
ÆÉ¤ó¤À¸å¡¢¤É¤ó¤ÊºîÉÊ¤ÈÈæ³Ó¤Ç¤¤ë¤«¡©¡¡¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¡£
Îã¡§
¡Ø¤È¤Ê¤ê¤Î¥È¥È¥í¡Ù¤È¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡Ù¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¡Ø¥È¥È¥í¡Ù¤Ï¡Ö¥Ð¥¹¡×¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡Ù¤Ï¡Öµ¥¼Ö¡×¤¬°Û¶õ´Ö¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Í¥³¥Ð¥¹¤ÏÀÎ¤«¤é¤¤¤ëÁ°¶áÂåÅª¤ÊÍÅ²ø¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢¥Û¥°¥ï¡¼¥ÄÆÃµÞ¤Ï¤à¤·¤í»º¶ÈÅª¤ÇÌ¤ÍèÅª¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡£
¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÆüËÜ¤È¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼À¤³¦¡×¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬°ã¤¦¤Î¤«¤â⁉
¤È¤¤¤Ã¤¿¾®ÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£ÆüËÜ¤ÏÍÅ²øÅª¤Ê¥Ð¥¹¤Ç¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ï»º¶ÈÅª¤Êµ¥¼Ö¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÂÐÈæ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤¸¤á¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÏÃ¤Î¥Í¥¿¡×¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¤¹¤è¡£
¤³¤³¤«¤éÆüËÜ¤È²¤ÊÆ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ø¤Î°Õ¼±¤Îº¹¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤ÎÂª¤¨Êý¤Î°ã¤¤¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤¢¤Ê¤¿¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¤È¤Ê¤ê¤Î¥È¥È¥í¡Ù¤È¤É¤ó¤ÊºîÉÊ¤òÈæ³Ó¤·¤Þ¤¹¤«¡©
¢£¢¡ÒÃê¾Ý¡Ó¥Æ¡¼¥Þ¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë
¤¢¤ëºîÉÊ¤ò´Ñ½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡Ö¤³¤ÎÏÃ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¿¤ÀÇùÁ³¤È¹Í¤¨¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡ÖÀµ²ò¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤ÆºîÉÊ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ËÀµ²ò¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢ºî¤ê¼ê¤Ï¤½¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤Ç¤â¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢ºîÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¤à¤·¤í¥Æ¡¼¥Þ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤À¤¹¤Î¤Ï¡¢¡Ö´Õ¾Þ¼Ô¡×¤Î»Å»ö¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥È¥Þ¥È¤Ï¥È¥Þ¥È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥È¥Þ¥È¤Ë¡Ö¥ê¥³¥Ô¥ó¤¬Â¿¤¤¡×¤È¤«¡ÖºÌ¤ê¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤«¡Ö¥½¡¼¥¹¤Ë¤¹¤ë¤È¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤È¤«¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÎÉ¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤ò¸«½Ð¤¹¤Î¤Ï¡¢ÎÁÍý¤¹¤ë¿Í¡á´Õ¾Þ¼Ô¤Î»Å»ö¤Ç¤¹¡£
¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢Àµ²ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡ÖÊÑ²½¡×¤ä¡Ö·ëËö¡×¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¦¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¼ç¿Í¸ø¤¬¤É¤ó¤ÊÊÑ²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¤«¡©
¡¦¤È¤¯¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤«¡©
¡¦ºÇ½ª¥·¡¼¥ó¤Ï¤É¤ó¤Ê·ëËö¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡©
¤³¤ì¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Îã¡§
¡Ø¤È¤Ê¤ê¤Î¥È¥È¥í¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö»Ò¶¡¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ë±£¤ì¤Æ¡¢À®Ä¹¤¹¤ë¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¥µ¥Ä¥¤ä¥á¥¤¤¬À®Ä¹¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âÉãÊì¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢¥È¥È¥í¤¬Æó¿Í¤Î´íµ¡¤äÊÑ²½¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÉãÊì¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢Æó¿Í¤ÏÂçËÁ¸±¤ò¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬ËÜºî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡£
¥Æ¡¼¥Þ¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¿Í¤ËÏÃ¤¹¤È¤¤Î¥Í¥¿¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£ÈÆÍÑÀ¤¬¹â¤¤¡£
¢££¡ÒÈ¯¸«¡Ó½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤ë
¤³¤ì¤Ï¤â¤¦ÈëÌ©¥ì¥·¥Ô¤Ê¤Î¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¶µ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£Èëµ»¡ÖÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃµ¤¹¡×¡£¤±¤Ã¤³¤¦¸¼¿Í¤Ã¤Ý¤¤¼ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¼ê·Ú¤ËÌÌÇò¤¤ÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¡Ö¤³¤ì¡¢½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤ÏÃ¤Ê¤Î¤Ë¡¢½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤Í¡©¡×
¡Ö¤Ê¤¼¤«¤³¤¦¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Ê¡×
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ë¡¢¤³¤Î¿Í¡¢¤·¤Ê¤¤¤Ê¤¢¡×
¤È¤¤¤¦¡¢¡Ö½Ð¤Æ¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¤â¤Î¤Ë¤ÏÉ¬¤ºÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºî¼Ô¤¬°Õ¿ÞÅª¤ËÈò¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢ºî¼Ô¤Ê¤ê¤Î¡¢¿¼¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¡£
¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«¡¢¤Ê¤¤¤â¤Î¡£
¤½¤ì¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤À¤±¤Ç¡¢´Õ¾ÞÂÎ¸³¤Ï¤°¤Ã¤È¿¼¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÏÃ¤Î¥Í¥¿¤Ë¡¢ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Îã¡§
¡Ø¤È¤Ê¤ê¤Î¥È¥È¥í¡Ù¤Ë¤Ï¡¢ÅÅ²½À½ÉÊ¤¬¤Û¤ÜÅÐ¾ì¤·¤Ê¤¤¡£
Êª¸ì¤Ï¥ª¡¼¥È»°ÎØ¤Ë²ÙÊª¤òºÜ¤»¤Æ¿Æ»Ò»°¿Í¤ÇÅÄ¼Ë¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¡¢ÅÅ²½À½ÉÊ¤é¤·¤¤â¤Î¤Ï¤Û¤ÜÅÐ¾ì¤·¤Ê¤¤¤Î¤¬ËÜºî¤ÎÆÃÄ§¡£¤«¤í¤¦¤¸¤ÆÅÅµ¤¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¤À¡£
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ÇµÜùõ½Ù´ÆÆÄ¤¬ÉÁ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¼«Á³¤È»Ò¤É¤â¤Î¸òÎ®¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤äÎäË¼¤äÎäÂ¢¸Ë¤Ê¤É¤ÎÅÅ²½À½ÉÊ¤¬Ã¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤â¡Ä¡Ä¡©
½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤¡ÒÎ®¹Ô¡Ó»þÂå¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤È¤·¤Æ¸ì¤ë
Æ±»þÂå¤ËÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ëÊÌ¤Î¤â¤Î¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¶¦ÄÌ¤·¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡Ö¤¢¤¢º£¤³¤ì¤ò¤ß¤ó¤Ê¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦Íý²ò¤¬¿Ê¤ß¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¤½¤Î»þÂå¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¾®Àâ¤È±Ç²è¤òÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÍ§¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤È¥¢¥Ë¥á¤ÎÂæ»ì¤òÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤ê¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
Îã¡§
¡Ø¤È¤Ê¤ê¤Î¥È¥È¥í¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿1988Ç¯¡¢¹«¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤¿¤¯¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤¦¡¢¥¢¥Ë¥á¤ä¥²¡¼¥à¤ËÇ®Ãæ¤¹¤ë¼ã¼Ô¤¬¤¤¤ë¡¢¤È¼Ò²ñÅª¤ËÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Ê¤Î¤À¡£
µÜùõ´ÆÆÄ¤¬¡Ø¥È¥È¥í¡Ù¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤â¥Ñ¥½¥³¥ó¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤ÎÅÄ¼Ë¤òÍýÁÛÅª¤ËÉÁ¤¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢·ë¶É¡¢¤½¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¤É¤ó¤É¤ó³§¤¬¤½¤ì¤é¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾Ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¸½¼Â¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ëµá¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¢£¥¡ÒÉÔ°×¡ÓÉáÊ×Åª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¸ì¤ë
¤³¤ì¤Ï¤¤ÎµÕ¤Ç¡¢¤à¤·¤í»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢ÉáÊ×Åª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤ÆÅö¤Æ¤Ï¤á¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÉáÊ×Åª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÁê¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´·¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¡Ö¤¢¤¢¡¢¤³¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ÎÎà·¿¤«¡×¤ÈÊ¬Îà¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï±þÍÑÊÔ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¤ä¾®Àâ¤ò´Ñ´·¤ì¤¿¤êÆÉ¤ß´·¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â´·¤ì¤¿¤é¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Û¤«¤ÎºîÉÊ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Ä¤Ä¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Îã¡§
¡Ø¤È¤Ê¤ê¤Î¥È¥È¥í¡Ù¤Î¥È¥È¥í¡¢¡Ø¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Î¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¢¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡Ù¤Î¥Ï¥°¥ê¥Ã¥É¡£¤É¤ì¤â¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡Ö¥é¥¤¥Ê¥¹¤ÎÌÓÉÛ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢Êñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ëÌÓÉÛ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤Î¤½¤Ð¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¡©
¤È¤¤¤Ã¤¿¤Õ¤¦¤Ë¡¢´Ñ¤¿¤êÆÉ¤ó¤À¤ê¤·¤¿ºîÉÊ¤ò¡¢¡ÖÏÃ¤Î¥Í¥¿¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÎÁÍý¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»°Âð ¹áÈÁ¡Ê¤ß¤ä¤±¡¦¤«¤Û¡Ë
½ñÉ¾²È¡¦Ê¸É®²È
1994Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¹âÃÎ¸©½Ð¿È¡£µþÅÔÂç³ØÂç³Ø±¡¿Í´Ö¡¦´Ä¶³Ø¸¦µæ²ÊÇî»ÎÁ°´ü²ÝÄø½¤Î»¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¿ÍÀ¸¤ò¶¸¤ï¤¹Ì¾Ãø50¡Ù¡Ê¥é¥¤¥Ä¼Ò¡Ë¡¢¡ØÊ¸·Ý¥ª¥¿¥¯¤Î»ä¤¬¶µ¤¨¤ë¡¡¥Ð¥º¤ëÊ¸¾Ï¶µ¼¼¡Ù¡Ê¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡ØÉûºîÍÑ¤¢¤ê¤Þ¤¹⁉¡¡¿ÍÀ¸¤ª¤¿¤¹¤±½èÊýËÜ¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ê½ñÉ¾²È¡¦Ê¸É®²È »°Âð ¹áÈÁ¡Ë