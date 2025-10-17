「ディナーブッフェ ビストロ×とろけるチーズ」新宿プリンスホテルは、「ブッフェダイニング プリンスマルシェ」（B2）において「ディナーブッフェ ビストロ×とろけるチーズ」を12月1日から来年1月31日まで販売する。毎年好評の「とろけるチーズブッフェ」が、今年は13種のチーズを迎えさらに進化。もっちり食感の「アリゴ風チーズフォンデュ」をはじめ、様々なチーズを活かしたビストロフレンチが並ぶ。ライブキッチンでは、巨