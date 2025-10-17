大分県中津市で17日から秋の恒例イベント「三光コスモス祭り」が始まり、2000万本の花が訪れた人を楽しませています。 【写真を見る】 2000万本のコスモスが見頃「三光コスモス祭り」開幕大分 中津市の三光コスモス祭りは秋の訪れを告げる恒例のイベントで、例年、8万人が訪れます。16ヘクタールの園内にはピンクや白、紫といったおよそ2000万本のコスモスが可憐に色づいています。 今年は気温や天候に恵まれ生育が順