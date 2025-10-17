総合皮膚科学スキンケアブランド「SOFINA iP（ソフィーナ iP）」は、2025年10月18日に美容液「【薬用】角層トーニングセラム」を新たに発売します。発売に先駆けて行われた発表会に、東京バーゲンマニア編集部も参加・体験してきました。シミ・炎症・黄見ぐすみ印象にアプローチ「ソフィーナiP」から新たに登場するのは、シミやくすみ、色ムラといった大人の肌悩みにアプローチしてくれる美容液。肌の色味は、メラニンの過剰生成に