女優の平祐奈（26歳）が、10月19日放送の婚活ドキュメンタリー「ガールオアレディシーズン2」（ABEMA）に出演。スタジオMCとして、最終回収録後の感想を語った。「ガールオアレディ」は、結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディ”4人が、2週間にわたる婚活を通じて“運命の相手”を見つけていく婚活ドキュメンタリー。MCとして、アンミカ、若槻千夏、オリエンタルラジオ・藤森慎吾、平祐奈の4人が婚活の模様