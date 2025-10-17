26年にわたる連立政権から公明党が離脱を表明し、高市早苗新総裁（64）率いる自民党が、日本維新の会に急接近している。16日、維新の藤田文武共同代表（44）は自民との政策協議後の会見で、「（自民との）信頼関係が一つ一段上に進んだ」とコメント。維新側には「副首都構想」「社会保障改革」「企業・団体献金の廃止」をはじめとする交渉カードがあり、これらの条件が折り合えば、両党による新たな政権枠組みが視野に入る。いっぽ