ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」は、11月中旬から、アンディ・ウォーホルなどニューヨーク・ポップ・アートをモチーフにした新作アイテムを、全国の店舗およびオンラインストアで順次発売する。【写真】キース・ヘリングやバスキアの作品も！新作商品一覧■キャップやキッズウェアも展開今回登場するのは、アンディ・ウォーホル、キース・ヘリング、そしてジャン＝ミシェル・バスキアの象徴的な作品を厳選