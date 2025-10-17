「大学の授業を優先して」10月28日に赤坂御苑で行われる秋の園遊会。9月に成年式を終えた秋篠宮家の長男・悠仁さまの出欠が注目されたものの、「大学の授業を優先して出席されない」と発表された。「浩宮時代の陛下は出席されてたため、将来の天皇のお披露目として、可能性は考えられました。ただ姉の小室眞子さんや佳子さま、愛子さまは、大学在学中はご欠席でしたので、その例に倣ったのでしょう」（皇室担当記者）同時に発表さ