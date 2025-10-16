MCのアルコ＆ピースが様々な分野の文化人の人生や本性に迫る、“文化人特化型”人生深掘りポッドキャスト番組『アルコ＆ピースの#文化人が1番やばい〜Produced by しくじり先生〜』。10月14日（火）に配信された同番組には、小説家のカツセマサヒコさんが出演。自身の文才に気づいた、大学時代の意外なきっかけを明かした。「書くことに対して舐めてたんですよね」と語るカツセさんだが、その才能の原点は意外なところにあった。大