岡本、村上の動向は大物FA選手の去就に影響を受けそうだ(C)Takamoto TOKUHARA/CoCoKARAnext、Getty Images『New York Post』紙の名物記者ジョン・ヘイマン氏は10月14日、レッドソックスのアレックス・ブレグマンが保有するオプトアウト条項を行使し、残り2年総額8000万ドル（約120億円）の契約を破棄してフリーエージェント（FA）になると報じた。【動画】この圧巻のパワー！岡本がバウアーから2打席連続弾を放ったシーンこの