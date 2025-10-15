Kucciが、現在放送中のTVアニメ『千歳くんはラムネ瓶のなか』のオープニングテーマに書き下ろした楽曲「ライアー」を本日配信リリースした。◆Kucci 動画本楽曲「ライアー」は、自信の無さや保身の嘘、人との関わりで傷つく事を恐れる全ての人間の迷いや不安を“打ち破る”勢いで背中を押す破天荒なエンパワーメントソングになっているという。「自分で纏った器用な嘘をはがして、傷ついたって砕けたって、最後には笑え！」そんな