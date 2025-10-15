15日朝、埼玉県の老人介護施設で入所者の女性2人が血を流しているのが見つかり、死亡が確認されました。警察は身柄を確保していた元施設職員の木村斗哉容疑者を殺人の疑いで逮捕しました。■早朝の現場で何が…15日朝に撮影された映像。通りに救急車と消防車が止まっています。さらにパトカーと警察官の姿も確認できます。その後、建物から出てきたのは担架。救急車に運び込まれると救急隊が慌ただしく動きます。毛布には、血でし