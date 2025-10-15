大分県由布市挾間町にある山間地域で、地元特産のコメをブランド化する取り組みが始まりました。地域の活性化に向けた住民の挑戦を取材しました。 【写真を見る】「コメを作る人がいなくなる」ブランド化で人を集めたい…棚田で育つ新米「朴木米」プロジェクト、過疎化進む大分・由布市の集落の挑戦始まる 黄金色に輝く稲穂が豊かに実り、こうべを垂れる季節。由布市挾間町の山あい、朴木（ほおのき）地区でも新米の収穫が最盛期