［国際親善試合］日本 ３−２ ブラジル／10月14日／東京スタジアム日本代表は10月14日、王国ブラジルと対戦。前半に負った２点のビハインドを跳ね除け、３−２で大逆転勝利を飾った。９月のメキシコ戦で負った左足首の怪我が長引き、合流当初は別メニュー調整だった久保建英は、無事に右シャドーで先発。52分までプレーした。やや意外だったのは、思っていた以上にドリブルでの仕掛けが多かったこと。タックルを受けるシーン