10月12日、元AKB48の板野友美が、自身のInstagramを更新。長女の写真を投稿したが、その写真が物議を醸している。《はじめてのおしごと。キッザニアずっと楽しみにしていたのに色々事件が起こり…涙あり感動ありの1日でした》こうつづった板野は、長女が青い手術着や手袋を身につけて、医者のお仕事を体験している様子を公開した。《両目みえてるのは隠してるよ》と注釈しているとおり、正面からのショットでは目を隠すなど