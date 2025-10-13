中国メディアの毎日人物は13日、SNS・微博（ウェイボー）の公式アカウントに「中国人観光客が韓国の美容医療業界を救う」とするハッシュタグ付き記事を投稿した。記事はまず、韓国の美容医療市場が飽和状態に陥る中、蜂のようにわっと集まってくる中国人消費者が「命を救うわら」になっていると伝えた。その上で、韓国の美容医療業界で働いたことがある人物の話として、「ソウルの江南（カンナム）エリアだけで5000軒を超える皮膚