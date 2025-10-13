取り寄せるのもいいけれど、やっぱり実物を見て買いたい！そんな方はぜひアンテナショップへGO。店頭販売やイートインに加え、迷った時の参考に各店長のおすすめもご紹介致します。隅々まで探検したくなる、おとなの宝探しへGO『北海道フーディスト八重洲店』「系列店が都内に7店舗あるのですが、ここ八重洲店は地元の人しか知らないようなツウな商品がよく売れていますね」とは店長の渡邉早和子さん。ここは八重洲に店を構えて20