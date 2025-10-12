10月11日から10月13日までの3連休、ソロアーティストからバンド、アイドルグループまでさまざまなアーティストによるライブが開催中だ。本稿では、この週末に各地で行われるアリーナ規模のライブをいくつかピックアップしていく。 （関連：Mrs. GREEN APPLE、Official髭男dism、SUPER BEAVER……『ロッキン』開幕、“スタジアム”バンド続々集結） ■Official髭男dismは新会場こけら落とし、堂本光一