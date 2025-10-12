10月11日から10月13日までの3連休、ソロアーティストからバンド、アイドルグループまでさまざまなアーティストによるライブが開催中だ。本稿では、この週末に各地で行われるアリーナ規模のライブをいくつかピックアップしていく。

（関連：Mrs. GREEN APPLE、Official髭男dism、SUPER BEAVER……『ロッキン』開幕、“スタジアム”バンド続々集結）

■Official髭男dismは新会場こけら落とし、堂本光一は全国ツアー開催中

10月3日、東京・お台場エリアに新たな多目的アリーナ施設・TOYOTA ARENA TOKYOが開業した。この会場はB.LEAGUE所属のプロバスケットボールチーム・アルバルク東京のホームアリーナとして使用されるほか、アーティストによるライブ／コンサートも行われていく。そして、10月11日、12日に開催されているのが、Official髭男dismによるこけら落とし公演『Official髭男dism one-man live in TOYOTA ARENA TOKYO』だ。

Official髭男dismは昨年7月リリースのアルバム『Rejoice』を携えたアリーナツアーの後、今年5月からは大阪・ヤンマースタジアム長居、神奈川・日産スタジアムにて初のスタジアムツアーを開催。ツアーファイナルである日産スタジアム公演の模様を収めた『劇場版 Official髭男dism LIVE at STADIUM 2025』も、10月17日より全国の映画館にて公開される。さらに、今夏は『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025』をはじめとした複数の音楽フェスに出演し、8月には映画『ひゃくえむ。』の主題歌「らしさ」をリリースするなど、バンドの勢いは止まらない。

TOYOTA ARENA TOKYOのコンセプトは「可能性にかけていこう」。さまざまな困難を乗り越えてきたバンドの姿勢がアリーナの目指す姿と重なり、こけら落とし公演のオファーに至ったという（※1）。Official髭男dismが、TOYOTA ARENA TOKYOの歴史をスタートさせる夜。どんなライブを見せてくれるのか、そして、今後も可能性を広げ続けていくだろう彼らの姿も楽しみだ。

堂本光一は、10月4日よりライブツアー『KOICHI DOMOTO LIVE TOUR 2025 RAISE』が開幕。10月11日から13日にかけて神奈川・横浜アリーナ公演が行われている。

9月10日にリリースされたアルバム『RAISE』を携え、全国4都市10公演を巡る本ツアー。『RAISE』は、2021年発表の『PLAYFUL』から約4年ぶりのリリースとなったアルバムだ。アルバムリリース発表時に「より自分らしさが表現できたんじゃないかなと思っています」（※2）と語っていた堂本。アルバムのリードトラック「The beginning of the world」も力強く壮大な楽曲で、総勢51名でのパフォーマンスが繰り広げられたMVもあわせて、ミュージカルに長年携わってきた彼だからこそ成り立つ作品だった。

『RAISE』は“気持ちを高める”、“盛り上げる”などを意味し、“A new step forward”（新たな一歩）というコンセプトを掲げて制作されたという（※3）。来月まで続く本ツアーも、堂本らしい、かつ彼の新たな一歩を感じさせる内容になっていることだろう。

■Number_iは『No.Ⅱ』を携えて北海道から全国ツアーをスタート

Number_iは、10月11日、12日の北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ公演より全国ツアー『Number_i LIVE TOUR 2025 No.Ⅱ』をスタートさせた。

本ツアーは、9月22日にリリースされた2ndフルアルバム『No.Ⅱ』を携え、およそ1年ぶりに開催されるものだ。『No.Ⅱ』はアルバム全体にひとつの世界観が貫かれており、これらの楽曲がライブでどう展開されていくのかも気になるところ。曲順やステージ演出の一つひとつに議論を重ねるグループだからこそ、いつも予想を超えて驚かせてくれる彼ららしく、今回のツアーも作り込まれた公演に仕上がっているのだろう。ツアーは、12月24日、25日に行われる埼玉・さいたまスーパーアリーナ公演まで続いていく。

昨年11月よりデビュー25周年イヤーをスタートさせたAIは、今年2月に25周年記念ベストアルバム『25th THE BEST - ALIVE』を発売。5月からは全国ツアー『AI 25th best tour ←ALIVE→』を開催中。10月12日には、大阪・大阪城ホール公演が行われる。“愛”や“平和”といったメッセージを込めた楽曲を、パワフルな歌声をもって届け続けてきたAI。ツアーもアニバーサリーイヤーも終盤となるが、彼女の軌跡を振り返るとともに25周年を盛大にお祝いしたい。

AI RESPECT ALL TOUR FINAL＠東京国際フォーラムダイジェスト from 25周年記念ベストアルバム 『25th THE BEST - ALIVE』

今年2月に結成されたSTARTO ENTERTAINMENT所属のジュニアグループ・KEY TO LITは、初の全国アリーナツアー『KEY TO LIT Arena Tour 2025 WAKE UP THE FOOL』を開催中。10月11日、12日には福岡・マリンメッセ福岡A館公演が行われ、10月31日、11月1日に北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナにてファイナルを迎える。彼らにとって、新たな始まりを意味する本ツアー。未来のスターを目指して歩み続ける5人の勇姿を目に焼きつけたい。

aespaは、日本アリーナツアー『2025 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN』を開催中。10月4日に福岡・マリンメッセ福岡A館にてスタートし、10月11日から13日にかけて東京・有明アリーナ公演が行われている。全国5都市11公演を巡るツアーはすべてのチケットが完売しており、aespaの勢いの凄まじさを物語っている。先月には6枚目のミニアルバム『Rich Man』もリリースされたが、収録曲のパフォーマンスを楽しめるとともに、進化し続ける彼女たちの現在地を知ることのできるツアーに仕上がっているはずだ。

注目公演が目白押しのこの週末。それぞれどのような盛り上がりを見せるのか、楽しみだ。

※1：https://www.toyota-arena-tokyo.jp/news/f20evayyh/※2：https://www.instagram.com/reel/DM7yRcMTsJb/※3：https://www.elov-label.jp/s/je/discography/LCCN-0918

（文=かなざわまゆ）