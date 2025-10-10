SNSのXではAIのGrokに「ファクトチェックして」と頼む人も多い。Xで4万人超のフォロワーがいるコラムニストの藤井セイラさんは「X自体がAIを使って間違った情報を発信、拡散している。それを真実だと思わないように注意が必要だ」という――。写真＝iStock.com／mapo※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／mapo■生成AIが作る「ニュースの見出し」の落とし穴ChatGPTやGoogleのGeminiなど、生成AIの進歩がめざましい。だが一方