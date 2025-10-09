「人懐っこい」「癒し上手」など、末っ子男子には温和で人当たりのよさそうなイメージがあるもの。しかし「末っ子だから○○なはず！」と勝手に決めつけると、気分を害してしまうおそれがあるので、何が地雷なのかは覚えておいたほうがよさそうです。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「実は気にしている!?末っ子男子が『言われたくないこと』」をご紹介いたします。【１】「お兄さんはすごいよね」