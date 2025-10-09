来週（2025年10月13日〜10月19日）の【乙女座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2025年10月6日〜10月12日｜総合運＆恋愛運TOP３『一緒にいる人達を選んでいきましょう』｜総合運｜★★★☆☆凄い人達の中で過ごすと、精神的にも疲れるし自分の才能も発揮できません。なるべ