【乙女座】週間タロット占い《来週：2025年10月13日〜10月19日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年10月13日〜10月19日）の【乙女座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『一緒にいる人達を選んでいきましょう』
｜総合運｜ ★★★☆☆
凄い人達の中で過ごすと、精神的にも疲れるし自分の才能も発揮できません。なるべく自分の方が引っ張っていってあげられるような、幼い人達と過ごすと良いでしょう。仕事や公の場では気持ち的には前向きになれることが多いです。問題は周囲の人達の意外なキャラクターの強さで、後々身に覚えがない話が出てこないように気をつけましょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
「今どういう行動を取るべきか」「してはいけないことは何か」などを考えて過ごしていきます。感情のままには動かないようにしていくでしょう。シングルの方は、色々な人に尊敬されている人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手があなたに対しての伸び代を感じています。
｜時期｜
10月16日 アピールが強い ／ 10月18日 気になる人が増える
｜ラッキーアイテム｜
アイスクリーム
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞