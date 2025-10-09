ドル円、一時１５３円ちょうどまで上げ加速円安が続く＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル円はＮＹ時間に入って伸び悩んだものの、本日も円安が進行し、ドル円は一時１５３円ちょうどまで上げを加速させていた。ドル円の急速な上げが波及しているのか、全体的に為替市場はドル高が優勢となっていたが、ＮＹ時間に入って戻り売りも出ていた。 ドル円については、ファンド勢も積極的に買いを入れているほか、ショ