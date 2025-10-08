中国メディアの極目新聞によると、浙江省杭州市の高速道路交通警察隊は4日午前、S29臨金高速道路のビデオパトロール中に、1台の車が突然減速して緊急車線に止まったのを発見した。運転していた男はハザードランプをつけずに車を降り、車の後方に三角表示板を設置することもせず、走行する車の間隙を突いてガードレールを乗り越えて中央分離帯に入り、素早く防護服に着替えてスズメバチの巣を捕獲し始めた。現場に急行した警察官が