ニューストップ > 国内ニュース > 弁護士が依頼者からの預かり金6億円を流用か 神奈川県弁護士会が発表 弁護士 神奈川県 時事ニュース 弁護士が依頼者からの預かり金6億円を流用か 神奈川県弁護士会が発表 2025年10月8日 21時19分 リンクをコピーする 神奈川県弁護士会は8日、小田原三の丸法律事務所（同県小田原市）の代表社員竹久保好勝弁護士（82）が、依頼者からの預かり金を事務所経費などに不正流用していたと発表した。計約6億円に上るという。一部の依頼者から返還の求めがあるが、応じられていない。同会は7日付で懲戒処分に向けた調査を綱紀委員会に請求した。同会によると、竹久保弁護士は遺産分割や遺言執行などに関し、預かっていた資金を依頼者に無断で別の口座