動物研究家・作家の實吉達郎さんが95歳で死去「UMA」の名付け親

  • 動物研究家の實吉達郎さんが死去したことが分かった
  • 8日に、学研の「最強王図鑑」シリーズ公式Xが訃報を伝えた
  • 「編集部一同、實吉先生のご冥福をお祈り申し上げます」としのんだ
