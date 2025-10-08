ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 動物研究家・作家の實吉達郎さんが95歳で死去「UMA」の名付け親 作家 訃報・おくやみ エンタメ・芸能ニュース スポニチアネックス 動物研究家・作家の實吉達郎さんが95歳で死去「UMA」の名付け親 2025年10月8日 20時5分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 動物研究家の實吉達郎さんが死去したことが分かった 8日に、学研の「最強王図鑑」シリーズ公式Xが訃報を伝えた 「編集部一同、實吉先生のご冥福をお祈り申し上げます」としのんだ 記事を読む おすすめ記事 九州出身レジェンド歌手らが登場、大型音楽番組「うたコン」を福岡で初開催、NHK福岡が11月27日の収録観覧を募集 2025年10月3日 16時28分 長嶋茂雄さんに“酷使”された２人の男…喫煙指令出された新浦壽夫とナインがうらやむほどかわいがられた橋本清 2025年10月7日 11時30分 岡田将生「作品一つ一つが繋がっていく」 逆らってはいけない“流れ”の中で見つけたもの 2025年10月5日 11時30分 「はたらく細胞」原作者の清水茜氏「制御性T細胞」のイラストで坂口志文教授を祝福 2025年10月8日 18時2分 10月8日は「焼きおにぎりの日」！ 新潟県の郷土料理から生まれた 2025年10月8日 8時0分