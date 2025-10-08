スポニチスポニチアネックス

中学時代は朝にお米6合 のんの食生活にあのちゃん絶句「え…？」

  • のんが7日深夜の「あのちゃんの電電電波」で、「白米大好き」と明かした
  • 「中学生のとき、すっごいお腹空いて、朝に（米）6合食べてました」と告白
  • 「え…？」と絶句するあのを横目に「お腹空いてしょうがなくて」と話した
