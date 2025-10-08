ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 中学時代は朝にお米6合 のんの食生活にあのちゃん絶句「え…？」 のん（能年玲奈） あのちゃん 食生活 エンタメ・芸能ニュース スポニチアネックス 中学時代は朝にお米6合 のんの食生活にあのちゃん絶句「え…？」 2025年10月8日 10時41分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと のんが7日深夜の「あのちゃんの電電電波」で、「白米大好き」と明かした 「中学生のとき、すっごいお腹空いて、朝に（米）6合食べてました」と告白 「え…？」と絶句するあのを横目に「お腹空いてしょうがなくて」と話した 記事を読む おすすめ記事 ハダカにされて殴る蹴るの虐待を受けたことも…中学の成績はトップクラス、高校では生徒会長→28歳で「たちんぼ」を始めた『女優の壮絶人生』 2025年10月7日 17時0分 投資アドバイザー・鳥海翔氏が突きつける！制度変更の死角を見逃すな『【緊急】政府が国民に隠す罠！2026年までに知らないと大損するマイナンバーカードの真実について解説します！』 2025年10月3日 18時0分 ハッカー集団が犯行声明 アサヒにサイバー攻撃 2025年10月8日 10時34分 「一体どうした？三谷幸喜…」 フジの話題作「もしがく」がまさかの低視聴率スタート 「民放連ドラ」25年のブランクは長すぎたか 2025年10月8日 6時12分 岩手・北上の山林に遺体、クマに襲われたか 2025年10月8日 13時7分