女優でアーティストののんが自身のSNSに投稿した最新ショットが、話題を呼んでいる。【写真】「誰だかわからなかった」あどけなさから一転し大人の佇まいを見せるのん「FRAY I.D（フレイ アイディー）というファッションブランドの15周年コレクション『Tied with Grace』のビジュアルに起用されました。リボンを前面に押し出し“優雅に結ばれて”というテーマのもと、彼女の新たな一面が垣間見えます」（ファッションライター）