英国の植民地だったアメリカが、独立を宣言した1776年。「すべての人間は平等」と高らかに謳ったが、その裏には綺麗事では済まない現実があった。初代から12代目までの大統領のうち、10人が奴隷所有者であったという事実が示す、アメリカ建国における負の歴史とは？※本稿は、井上弘貴『アメリカの新右翼：トランプを生み出した思想家たち』（新潮社）の一部を抜粋・編集したものです。アメリカ誕生の年を1776年と認めない勢力ト