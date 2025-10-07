タレント山瀬まみ（56）が7日、BAYFM「BAYFM it!!」に約7カ月ぶりに復帰し、休養中の深刻な状況を明かした。オープニングで、休養中に子宮体がんの全摘手術を行ったことを告白。「がんの手術はうまくいった。いわゆる全摘…お腹切って、子宮も卵巣もリンパ節とかその辺もごっそり取った」というが、「その後、麻酔から覚めない。手術中になのかな…その辺も定かじゃないけど、がんの合併症で脳梗塞になった」と説明した。そ