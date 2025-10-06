■Kiaが力を入れているものとは 日本では馴染みのない、韓国の自動車メーカーである「Kia（キア）」は、1944年に自転車部品メーカーとして開業。1962年より自動車事業を開始し、マツダやフォードとの協業も行っていた。その後、1999年からはヒョンデ自動車グループの一員となっており、2024年には創業80周年を迎えた。 Kiaは2021年より社名をKiaモータースからKiaへと変更